🔴Officiel: Jürgen Klopp élu meilleur entraîneur FIFA de l'année !

Sans club, Habib Habibou s'est engagé à Lokeren, en Proximus League (D2 belge).

Non conservé par le Maccabi Petah Tikva (L1 israélienne) l'été dernier,a trouvé une porte de sortie. L'attaquant international centrafricain, en Proximus League, la D2 belge, pour une durée non précisée. Déjà passé par Charleroi, l'AFC Tubize, Zulte Waregem et La Gantoise, l'ancien Rennais et Lensois retrouve à 32 ans un football qu'il connaßt particuliÚrement bien.