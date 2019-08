Officiel : Henry Onyekuru débarque à l’AS Monaco

2-

Ce sont le Stade municipal de Yamoussoukro, le Stade Auguste Denise de San Pedro, le Stade Biaka Boda de Gagnoa, le Parc des sports de Treichville, le Stade Félix Houphouët Boigny et le Stade Robert Champroux (après rénovation). Comme on le voit, les stades Henri Konan Bedié d’Abengourou et Ali Timité de Bondoukou n’abriteront pas des matches du championnat d’élite. Le Parc des sports de Treichville fait, lui, son retour après plusieurs années de non homologation.1- Stade municipal de YamoussoukroAuguste Denise de San Pedro 3- Biaka Boda de Gagnoa 4- Parc des sports de Treichville 5- Stade Félix Houphouët Boigny 6- Stade Robert Champroux (après rénovation).