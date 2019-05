🔴OFFICIEL: Hazard débarque chez ce cador européen !

Les Lions possĂšdent l’un des meilleurs effectifs du continent, si ce n'est le meilleur, avec des joueurs de classe mondiale tels Sadio ManĂ© (Liverpool) ou Kalidou Koulibaly (Naples). La pression sera encore plus forte avec cette place de favori. « Notre objectif, c’est que le groupe des 23 puisse faire une bonne CAN. Qu’il soit bon dans le jeu et les rĂ©sultats et qu’on aille au bout de cette CAN. Je suis convaincu Ă 100% que nous pouvons remporter cette coupe. Mais ce sera une CAN qui sera relevĂ©e. Il va falloir tout donner. Il faudra ĂȘtre bon du dĂ©but Ă la fin parce qu’il y’aura de grosses Ă©quipes. Les 23 doivent ĂȘtre trĂšs bons parce que tout le monde aura son mot Ă dire », a dĂ©clarĂ© le portier de Reims Ă la presse locale. A la CAN 2019, le SĂ©nĂ©gal Ă©voluera dans le groupe C avec l'AlgĂ©rie, le Kenya et la Tanzanie. Les Lions de la Teranga dĂ©buteront la compĂ©tition contre la Tanzanie le 23 juin. A lire aussi >> Edouard Mendy : « Je suis convaincu Ă 100% que nous pouvons remporter cette coupe »