🔴OFFICIEL: Et le nouvel entraîneur de la Juventus est...

(27Â ans)

Carrière en club

Carrière en sélection

Actualité avant la CAN 2019

A l'approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 vous propose de dĂ©couvrir une sĂ©rie de portraits consacrĂ©s aux joueurs les plus attendus de la grande messe du football africain. Focus aujourd’hui sur l'attaquant vedette des Lions du SĂ©nĂ©gal,Sadio ManĂ©SĂ©dhiou (SĂ©nĂ©gal)Attaquantdroitier1,75 m6016Liverpool (Angleterre)22 buts et 2 passes dĂ©cisives en Premier League 4 buts et 1 passe dĂ©cisive en Ligue des Champions Vainqueur de la LDC UEFA150 M€ On ne prĂ©sente plus le quintuple Ballon d'or sĂ©nĂ©galais. VĂ©ritable star du ballon rond mais aussi l’idole de tout un pays, tous les espoirs dureposent sur ses Ă©paules, son talent et son expĂ©rience du plus haut niveau. Pièce maĂ®tresse de l’effectif plĂ©thorique d’en vue de la,  l’attaquant vedette dene cesse de faire Ă©talage de tout son talent sous le maillot des Lions de la TĂ©ranga (16 buts en 60 sĂ©lections).NĂ© le 10 avril 1992 Ă SĂ©dhiou au SĂ©nĂ©gal, l’enfant de Bambali a fait ses dĂ©buts au club de l’(partenaire du FC Metz), alors qu’il avait douze ans. Faisant très tĂ´t Ă©talage d’un talent certain, il est envoyĂ© six ans plus tard en France du cĂ´tĂ© des Grenats oĂą il signa finalement un contrat stagiaire en juillet 2011 avant d’intĂ©grer l’effectif professionnel en janvier 2012.ManĂ© dispute alors 19 matches pour sa première saison en tant que joueur professionnel et signe sa première rĂ©alisation le 4 mai 2012 contre Guingamp au Stade Saint-Symphorien Ă l’occasion de la 32journĂ©e de lafrançaise. AttirĂ© par le jeune prodige et flairant le bon coup, le club autrichienobtiendra la signature du SĂ©nĂ©galais en juillet 2013. La pĂ©pite des Lions de la TĂ©ranga a alors très vite dĂ©montrĂ© toute l’étendue de son talent en produisant deux saisons pleines avec 87 apparitions au compteur, 45 buts et 27 passes dĂ©cisives.Le 1er septembre 2014, ManĂ© est transfĂ©rĂ© en Premier League anglaise Ăen Ă©change de 11,8 millions de livres sterling (environ 15 millions d'euros). Le jeune attaquant ne perd pas de temps et poursuit son ascension fulgurante du cĂ´tĂ© de l'Angleterre. AthlĂ©tique, rapide et dotĂ© d’un sens du but indĂ©niable, l’ancien Messin marque dix buts et dĂ©livre quatre passes dĂ©cisives pour son premier exercice en Grande-Bretagne. Sa deuxième saison est sur la lancĂ©e de sa prĂ©cĂ©dente. ManĂ© monte en puissance. Il inscrit quinze buts toutes compĂ©titions confondues, et dĂ©livre neuf passes, le tout en 43 matches. Le, l’attaquant vedette des Lions de la TĂ©ranga dĂ©barque Ă. Pour s’attacher ses services, les dirigeants des Reds n’ont d’ailleurs pas hĂ©sitĂ© Ă dĂ©bourser la coquette somme de 41 millions d’euros, faisant de ManĂ© le «joueur africain le plus cher de l’histoire» lors du mercato estival 2016. Dès son premier exercice, ManĂ© a conquis de manière remarquable les cĹ“urs des fidèles d’Anfield avec notamment 13 buts et 5 passes dĂ©cisives en 25 titularisations. Une saison Ă l'issue de laquelle il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© joueur de la saison par les supporters anglais. Suit un exercicede haut vol pour le Lion de la TĂ©ranga avec 10 rĂ©alisations en 29 apparitions en Premier League avant la consĂ©cration lors de la saison Ă©coulĂ©e: Vainqueur de la, meilleur buteur du prestigieux championnat anglais (22 buts), Sadio ManĂ© fait dĂ©sormais l'unanimitĂ© au "Royaume de Sa MajestĂ©" !a dĂ©butĂ© sa carrière internationale en mai 2012 lors d’un match amical contre le. Il rĂ©alise une passe dĂ©cisive face aux Lions de l'Atlas et inscrit son premier but avec sa sĂ©lection la semaine suivante contre le. Cerise sur le gâteau, il fait partie des joueurs convoquĂ©s pour disputer lesd’étĂ© Ă Londres en! Titulaire dans cette Ă©quipe, les Lions de la TĂ©ranga s’inclinent en quarts de finale en prolongation contre le, futur vainqueur du tournoi. Le buteur de 27 ans comptabilise aujourd’huirĂ©alisations encapes avec les Lions du SĂ©nĂ©gal et aspire dĂ©sormais Ă briser le signe indien qui poursuit son pays enLa FĂ©dĂ©ration sĂ©nĂ©galaise de football a fait savoir cette semaine que Sadio ManĂ© sera suspendu le 23 juin contre lapour l'entrĂ©e en piste des Lions de la Teranga Ă la. Averti lors des matchs Ă©liminatoires(0-1) Ă Bata et(2-0) Ă Thiès, l'attaquant de Liverpool ne pourra ĂŞtre alignĂ© lors de cette rencontre de la 1ere journĂ©e du groupe C.