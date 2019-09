Officiel : Aurélien Chedjou à Amiens, c’est fait !

Auteur d’un doublé lors de la réception de Toulouse (4-0) il y a une semaine, Eric-Maxim Choupo-Moting a encore fait trembler les filets vendredi à Metz (0-2), lors de la quatrième journée de Ligue 1. Même s’il a été peu trouvé par ses partenaires, l'attaquant camerounais du Paris Saint-Germain s’est montré altruiste au fil des minutes notamment sur sa première occasion de la partie. A la bataille pour reprendre un coup franc de Verratti sur le côté droit, Eric-Maxim Choupo-Moting a devancé Boye pour ajuster Oukidja d'une tête smashée (0-2, 43e).L’homme du match, c’est lui, Jean-Pierre Nsame. En déplacement au stade Swissporarena de Lucerne dimanche, à l’occasion de la sixième journée du championnat de D1 suisse, l’attaquant camerounais de Young Boys a une fois de plus été l’homme providentiel de son équipe. Buteur sur penalty, puis passeur décisif, le joueur qui totalise désormais 6 réalisations en autant de match a offert un point précieux aux siens (2-2).Avant la réception de Sturm Graz dimanche, à l’occasion de la sixième journée du championnat de première division d’Autriche, cela faisait 1 an et 8 mois que Frantz Pangop n’avait plus marqué. Mais c’est désormais de l’histoire ancienne. L’attaquant de Rheindorf Altach a inscrit son premier but de la saison dans le money time. Insuffisant pour son équipe qui s’incline 1-2.Nouvelle recrue de Villarreal, Zambo Anguissa a fait étalage de sa palette technique dimanche, lors de la réception du Real Madrid (2-2). Entré en cours de jeu à a pace de son compatriote Karl Toko Ekambi, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a littéralement humilié le défenseur espagnol Carvajal. Un coup du sombrero puis un dribble dévastateur, voilà le défenseur madrilène en train de couper le gazon à la main. Sans doute l’une des plus belles séquences de la rencontre.En déplacement au Sparta Rotterdam, le gardien de l’Ajax Amsterdam a brillé par de beaux arrêts. Même s’il prend un but (1-4) sur une faute d’inattention de sa défense, André Onana aura répondu présent à chaque fois qu’il a été sollicité par l’attaque adverse.