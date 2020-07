OFC Pronostics : qui va se qualifier pour les quarts de finale de la LDC ?

Aubameyang goal vs Watford (3-0) pic.twitter.com/BzQEciqV8R — Football Goals (@FootballGoalss_) July 26, 2020

Arsenal a disposé de Wtford 3-2 à l’occasion de la 38e et dernière journée de Premier League. Le club londonien doit cette victoire à l'international Gabonais. PEA a inscrit un doublé et délivré une passe décisive. L'ancien joueur de l'AS Saint Etienne et le Borussia Dortmund s'est notamment distingué avec ce joli but acrobatique.Aubameyang a ouvert le score sur penalty.Malgré ce doublé, le joueur des Gunners (22 buts) termine la saison comme 2e meilleu buteur derrière Jamie Vardy (Leicester), qui compte 23 réalisations. A lire aussi >> Vidéo : le superbe but de Sadio Mané (Liverpool)