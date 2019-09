Nouvelle aventure pour le vétéran Asamoah Gyan !

Le club indien a officialisé l'arrivée du ghanéen qui va connaître son 10e club professionnel après Sunderland, Rennes, Shanghai SIPG ou encore Al Ain.«Je suis extrêmement heureux de commencer ce nouveau chapitre de ma carrière. J’ai beaucoup entendu parler du NorthEast United FC et de la Super League indienne et je suis ravi d’en faire partie pour la saison à venir. Je suis confiant que nous pourrons améliorer la merveilleuse saison qu’a connue le club l’année dernière », a déclaré le joueur.La directrice exécutive de NorthEast United, Priya Runchal, a ajouté: «Nous sommes ravis qu’un joueur du calibre et de l’expérience de Gyan rejoigne notre équipe. Il a toujours offert l’excellence aux plus hauts niveaux du football mondial et nous sommes confiants qu’il apportera beaucoup de puissance de feu sur le terrain ici. »