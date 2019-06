Nouveau record pour les Bleues !

Rattrapée par le poids de l’enjeu, l’équipe de France a souffert pour se libérer dimanche lors de son 8eme de finale de Coupe du Monde féminine contre le Brésil (2-1 ap). Mais les Bleues veulent croire que ce succès poussif leur servira pour la suite.

La pression, pas la tactique

« Ce match va servir à beaucoup de filles »

Il n’y a pas de grandes épopées sans moments de souffrance. Les Bleues en avaient déjà vécu un contre la Norvège au premier tour (2-1), mais celui par lequel elles sont passées dimanche était d’une toute être magnitude. Si elles n’ont toujours pas été menées au score dans cette Coupe du Monde féminine, elles ont souffert le martyr pour se défaire du Brésil en 8eme de finale (2-1 ap). Autant parce que le plan de l’expérimentée Seleçao était bien ficelé que parce que les Françaises étaient inhibées par le poids de l’enjeu. « La première période a été très compliquée, n’a pas caché Corinne Diacre en conférence de presse. J’avais un groupe très tendu. On n’a pas aligné trois passes, c’est ce que je leur ai dit à la mi-temps. J’ai demandé aux joueuses de se libérer, de jouer au foot. Elles avaient une telle pression qu’on en oubliait complètement les fondamentaux. Il fallait être un peu plus patientes, conserver le ballon, prendre le temps, et aussi gagner en efficacité. »Wendie Renard a fait la même analyse que sa sélectionneure au sortir du match. « On aurait dit que le ballon nous brûlait les pieds. A ce niveau, quand on ne fait pas trois passes, c’est compliqué de déséquilibrer l’adversaire. On a eu les ressources, on a joué autrement, avec plus d’impact, les deuxièmes ballons aussi. » Ou comment se libérer enfin de cette chape de plomb qui rendait leurs déplacements plus lourds et leurs gestes moins précis, à quelques exceptions près, comme Kadidiatou Diani ou Sarah Bouhaddi. Pas question en tout cas pour les Bleues d’attribuer leurs soucis dans le jeu au passage du 4-2-3-1 à un 4-4-2 sans Gaëtane Thiney, qui avait débuté tous les matchs de la sélection en 2019. « Sincèrement, je pense que nos difficultés sont liées à la pression et à l’enjeu, a estimé Diacre. La pression est sur nos épaules. Vous savez, ce n’est pas facile. Je m’excuse, mais il faut avoir été sportif pour le comprendre. Jouer à domicile dans des stades pleins, je connais mes joueuses et je sais qu’elles ne sont pas à 100% de leurs capacités. »Il le faudra pourtant pour avoir une chance d’aller au bout. D’où l’envie de voir en cette qualification décrochée au bout du suspense et des forces le meilleur moyen de ne plus se faire avoir à l’avenir. « On va en tirer des enseignements, a assuré Bouhaddi. On a été très costaudes mentalement. On a été fortes, grandes. Il faut se servir de ce match pour le prochain tour. » Un leitmotiv qui était dans l’esprit de toutes les joueuses. « Ça permet d’évoluer, d’apprendre et de gagner en expérience, a lancé Eugénie Le Sommer. Ce match va servir à beaucoup de filles. C’est bien d’en jouer, même si on aurait aimé gagner plus facilement. » Parce que ce que les Bleues ont gagné en force mentale, elles l’ont perdu en énergie. « J’aurais préféré avant, parce qu’il y a 30 minutes en moins. Le plus important, c’est qu’on soit passées. Même s’il fallait aller aux tirs au but, ce n’est pas là où il faut lâcher. » De la capacité à repousser collectivement les limites dépend un grand parcours au Mondial. De ce point de vue, la soirée de dimanche ne pouvait être plus bénéfique.