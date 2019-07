Nouveau challenge pour Mousset

LEONARDO : « JE PENSE QUE L’EFFECTIF EST BIEN »

A l’exception notable du dossier Neymar, qui pourrait rester sur la table des dirigeants jusqu’au bout de l’été, le Mercato du PSG est pour l’instant relativement calme. Et il devrait le rester. A en croire les propos tenus par Leonardo à l’issue du nul concédé face à Nuremberg en amical (1-1), l’effectif parisien est suffisamment armé pour aborder l’exercice 2019-20. « Je pense que cette équipe-là est presque faite, complète, a ainsi avoué le Brésilien devant la presse.Il nous manque encore les joueurs qui ont joué la Copa América, Choupo-Moting qui a participé à la CAN et Dagba qui est revenu un peu blessé de l’Euro Espoirs. On avait ciblé les postes de défenseur central et de milieu défensif. Le défenseur central est arrivé avec Abdou Diallo, et maintenant on cherche le milieu. »Ce milieu, justement, pourrait bel et bien être Idrissa Gueye. Déjà tout proche de rejoindre la Capitale l’hiver dernier, le Sénégalais serait en passe de s’engager avec le PSG d’après L’Equipe. « C’est juste une possibilité, une éventualité, » a toutefois tempéré Leonardo. Le directeur sportif parisien est en tout cas convaincu que le groupe actuel a de quoi satisfaire Thomas Tuchel, qui s’était plaint, en fin de saison dernière, du faible nombre d’éléments à sa disposition. « Il y a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés : Ander Herrera, Pablo Sarabia, Marcin Bulka, Mitchel Bakker, a énuméré le champion du monde 1994. Nous avons perdu Dani Alves et Buffon, tandis que Trapp est rentré d’un prêt.