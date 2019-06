Noël Le Graët se paye encore le PSG

L’Ouganda a quasiment assuré sa place en 8emes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations avec son nul contre le Zimbabwe mercredi (1-1). Les Warriors joueront eux gros lors de leur dernier match de poule face à la RD Congo.



Une balle de match partout

L’Ouganda est bien parti pour franchir le premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations . Vainqueur de la RD Congo pour leur entrée en lice (0-2), il a enchaîné avec nul contre le Zimbabwe mercredi (1-1). Avec quatre points, les joueurs de Sébastien Desabre ont de grandes chances de se retrouver au pire parmi les quatre meilleurs 3emes de la phase de groupes. Un soulagement avant d’affronter le pays organisateur et favori du tournoi, l’Egypte.Mais ils méritaient peut-être mieux, notamment au vu d’une première période où ils ont bien réagi après l’ouverture du score rapide d’Emmanuel Okiwi, bien placé pour profiter d’une faute de main de George Chigova (1-0, 12eme).Derrière les Zimbabwéens, déjà séduisants face à l’Egypte, ont poussé fort pour revenir le plus vite possible dans le match. Knowledge Musona n’a pas cadré sa frappe (23eme) avant de réclamer un penalty (29eme). Mais l’égalisation est venue de Khama Billiat, déjà dangereux plus tôt (26eme) et bien servi par Ovidy Karuru (1-1, 40eme). Au retour des vestiaires, les débats se sont rééquilibrés et chaque équipe a obtenu sa balle de match quasi immanquable.Ce résultat fait néanmoins le bonheur des Grues, qui ne s’en sont pas cachés au coup de sifflet final. La route des 8emes s’est sérieusement dégagée pour eux.