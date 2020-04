Niort : pourquoi Ibrahima Conté est fan de Rigobert Song

Déconfinement : pas de public dans les stades jusqu’en 2021, une évidence pour les scientifiques https://t.co/3DdUZ6JWPn pic.twitter.com/VNJSsE42tY — Sud Ouest (@sudouest) April 18, 2020

Touché de plein fouet par le fléau du, le sport-roi est mis en sommeil. Les temples mythiques du football sont désertés par leurs fidèles les plus inconditionnels.ainsi que les arènes africaines sont désespérément vides. Va-t-il désormais falloir s'habituer aux sièges en plastique, aux tribunes sans vie et au silence de mort qui y règne ? A entendre une partie de la communauté scientifique, c'est malheureusement une certitude. En effet, et dans une étude publiée par le quotidien français Sud Ouest , plusieurs épidémiologistes ont affirmé que l'absence de rassemblements publics pourrait se prolonger beaucoup plus longtemps que prévu :», a lâché l’épidémiologiste. L’Américain, bioéthicien et oncologue, partage également ce point de vue: « Vous ne pouvez pas simplement actionner un interrupteur et ouvrir l’ensemble de la société. Ça ne marchera tout simplement pas. C’est trop.».Si le football n’a pas encore repris ses droits, l’image d’un stade plein avec une ambiance exceptionnelle reste donc très lointaine… « Pour les grands rassemblements, lorsque les gens disent qu’ils vont reporter pour octobre 2020, je ne sais même pas comment ils peuvent penser que c’est une possibilité plausible. Je pense que ces choses seront les dernières à revenir. En réalité, nous parlons de l’automne 2021 au plus tôt », conclut le directeur du Healthcare Transformation Institute de l’(États-Unis). A lire aussi >> Les dossiers OFC: Foot vs Coronavirus, pronostic vital engagé