Niort : L'ancien sélectionneur de l'Ouganda nommé entraîneur

Aw sur les traces de Moussa Wagué

Un membre indéboulonnable des Lionceaux de la Téranga

Attention talent ! A seulement 21 printemps, le jeune prodige sénégalais de l’(National 2)devrait débarquer audans les prochains jours selon les informations du Mundo Deportivo et deFormé à la prestigieuse Aspire Academy de Dakar , le surdoué sénégalais attisait les convoitises des plus grands clubs européens dont le, leou encore, qui se bousculait au portillon de l'écurie française afin de s’attacher ses services.a ainsi préféré signer en faveur dude Lionel Messi , avec l’espoir d’y percer et réaliser une belle carrière professionnelle. Le joyau sénégalais qui ne cesse de faire preuve d'un talent certain selon plusieurs observateurs, aurait donné son accord aux dirigeants catalans en vue d'un transfert dès cet été. Ces derniers n'ont pas encore conclu l'affaire avec le club français, mais les discussions seraient bien avancées et il ne resterait que quelques détails à régler.rejoindrait ainsi les rangs de l'catalane, démunie au poste d'arrière gauche, dans un premier temps. Les champions d'Espagne placent d'ailleurs beaucoup d’espoir sur le gaucher sénégalais selon les médias ibères.Il convient de rappeler qu'en 2018, leavait aussi recruté le latéral droit des Lions de la Téranga (21 ans), prêté à Nice depuis janvier 2020.partage d'ailleurs plusieurs points communs avec ce dernier.a, lui aussi, été formé au sein de l'(au Sénégal pour Aw, au Qatar pour Wagué) avant de rejoindre le club belge d' Eupen (2017-2019), tout comme son compatriote. Le latéral gauche a ensuite rallié Béziers l'été dernier, où il a participé à six rencontres de championnat.Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations junior enavec l'équipe dudes moins de 20 ans, le natif dea également participé à la Coupe du monde U20 en. Il était titulaire lors des trois rencontres du premier tour, avant d’écoper de deux cartons jaunes qui l'ont privé du huitième de finale, perdu face au. En 2019, le véloce gaucher a été sélectionné par Youssouph Dabo pour participer de nouveau à la CAN junior . Il a brillé lors de la compétition mais les "" se sont une nouvelle fois inclinés en finale. Cette année-là,fut nominé pour le titre de meilleur jeune joueur sénégalais de la saison.Espérons que ce jeune talent en devenir, pourra poursuivre son éclosion àet pourquoi pas constituer un atout supplémentaire à la disposition de Quique Setién en vue des prochains exercices du géant catalan. En attendant on vous laisse admirer la maîtrise gestuelle et la fine technique d'un probable futur crack du… un pur régal à voir et à revoir !