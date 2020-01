Nîmes : Roux officiellement embauché

Paco Alcacer et le Borussia Dortmund, c'est officiellement terminé. L'attaquant espagnol s'est engagé avec Villarreal jusqu’en 2025.

Alcacer vendu, Can acheté par Dortmund ?

Paco Alcacer retrouve l’Espagne. Très efficace avec Dortmund la saison dernière (18 buts en 26 matchs de Bundesliga) mais un peu moins utilisé cette saison (11 matchs de championnat, pour cinq buts),. Le buteur de 26 ans s’est engagé pour cinq saisons et demie, soit jusqu’en juin 2025. Celui qui était passé par le FC Valence, Getafe et le FC Barcelone retrouve donc la Liga après une saison et demie en Allemagne. Le prix de son transfert n’a pas été dévoilé mais avoisinerait les 30 millions d’euros (bonus compris) selon Kicker.Le huitième de Liga se renforce donc offensivement après avoir prêté Karl Toko Ekambi à l’OL avec option d’achat. Dortmund, de son côté, fait de la place à Erling Haaland, arrivé cet hiver en provenance de Salzbourg et auteur de débuts fracassants (cinq buts en 57 minutes). Et la formation de Lucien Favre pourrait ne pas avoir bouclé son recrutement,Le milieu de la Juventus serait d’accord avec le club allemand sur les bases d’un contrat de quatre ans et demi. Les deux clubs, eux, doivent encore s’accorder sur un montant qui devrait osciller entre 23 et 27 millions d’euros.