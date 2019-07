Nîmes recrute Haris Duljevic (Dynamo Dresde)

Après la coupe d’Afrique des nations de 2019, l’heure est au bilan pour l’équipe nationale du Sénégal. Considérés comme les grands favoris de la CAN égyptienne, les lions de la Téranga ont terminé à la deuxième place de la compétition et ils ont perdu deux fois face à l’Algérie.

Malgré la qualification en finale de la coupe d’Afrique des nations 2019, 17 ans celle de 2002, certains observateurs n’ont pas manqué de critiquer Aliou Cissé. En effet, depuis sa nomination en mars 2015 à la tête de l’équipe nationale du Sénégal, le technicien sénégalais a toujours eu du mal tactiquement face aux grandes équipes du continent africain. En effet, à la coupe d’Afrique des nations de 2017, le Sénégal a été éliminé par le Cameroun en quart de finale. Les lions avaient dominé le match, mais s’étaient heurtés à une bonne défense camerounaise. Aliou Cissé n’avait pas pu trouver une solution pour venir à bout de ce bloc bas. Les critiques contre le sélectionneur des lions après 2017 sont les mêmes qu’aujourd’hui. En effet, le Sénégal a perdu deux matchs dans cette coupe d’Afrique des nations 2019 et les deux, face à l’Algérie et son bloc bas. Aliou Cissé n’a pas réussi à trouver des solutions pour contrer Belmadi. C’est ce qui fait dire à certains observateurs du football sénégalais qu'Aliou Cissé n’est peut-être pas l’homme de la situation. Selon Ferdinand Coly, un ancien international sénégalais, l’équipe nationale du Sénégal a besoin de changement.