Nigeria : Une prolongation pour Gernot Rohr ?

En poste depuis 2016, Gernot Rohr pourrait prolonger son aventure avec le Nigeria au-delà du 30 juin et de la fin de son contrat. Une prolongation lui a été proposée.

Sélectionneur du Nigeria depuis 2016,. Une situation qui a bien été anticipée par la Fédération nigériane de football (NFF). Désireuse de poursuivre sa collaboration avec le technicien franco-allemand, mais pas à n'importe quelles conditions, l'instance lui a déjà envoyé un. "Nous lui avons dit qu'il devait vivre au Nigeria. Son salaire lui sera versé au naira (la monnaie nigériane, ndlr), a déclaré le, à Arise TV. S'il est en mesure de l'accepter, alors nous tomberons d'accord. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui veulent entraîner le Nigeria." Qualifiés pour le Mondial 2018 et troisièmes de la CAN 2019, les Super Eagles sont en tête de leur groupe des éliminatoires de la CAN 2021 après deux victoires lors des deux premières journées.