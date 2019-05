Nigeria : Une préparation à la CAN 2019 en deux temps pour les Super Eagles

Le sélectionneur des Taifas Stars, Emmanuel Amunike, a annoncé qu'il souhaiterait voir son équipe affronter les Lions de l'Atlas afin de préparer le duel contre l'Algérie en phase de poules de la CAN (Groupe C). "Nous n'avons pas encore finalisé notre programme de préparation ni choisi les adversaires à affronter en amical. Jouer contre le Maroc ? Je pense que c'est un match qui sera utile pour nous", a confié le technicien nigérian avant de poursuivre : " La sélection marocaine a le même style de jeu que celui de l'Algérie et du Sénégal." Il a ajouté : "Pour le moment, il n'existe aucun accord avec quelconque équipe, mais nous avons des propositions sur la table et le Maroc en fait partie." Notons que le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa se réunira dans les prochains jours avec Hervé Renard pour boucler le programme de préparation du Onze national. A noter que le sélectionneur de la Tanzanie a communiqué une liste de 39 joueurs présélectionnés pour la phase finale où la star Mbwana Ally Samatta (Genk, 31 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison) est le seul joueur du lot à évoluer en première division en Europe. A lire aussi >> Tanzanie : Une première liste de 39 joueurs pour la CAN 2019