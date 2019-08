Nigéria : Samson Siasia soutenu par la fédération de son pays

NFF speaks on FIFA Ethics Committee decision on Samson Siasia...https://t.co/MQZ26dgLkI pic.twitter.com/eLLGGj2MgX

"Nous respectons les institutions de la FIFA. Mais le moins que nous puissions faire, en tant que fédération, c'est le soutenir et nous rendre disponibles pour lui, et comme nous l'espérons, lui permettre de laver son nom, d'une façon ou d'une autre", a déclaré le président de la NFF, Seyi Akinwunmi."Siasia est une légende du football, mais il est avant tout un Nigérian", a ajouté le dirigeant. La NFF a promis d'étudier de près la décision prise par la FIFA et toutes les voies de recours légales pour aider l'ancien entraîneur et attaquant international nigérian.L'entraîneur de 52 ans a été suspendu à vie de toutes ses activités liées au football, pour "corruption" et pour son implication dans des matches arrangés.A lire aussi >> Nigeria : Siasia suspendu à vie pour corruption par la FIFA