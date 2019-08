Nigeria : Les 23 pour l'amical en Ukraine, avec 2 nouveaux et 3 retours

Le sélectionneur du Nigeria, Gernot Rohr, a communiqué une liste de 23 joueurs pour l'amical face à l'Ukraine, le 10 septembre prochain.

Resté à son poste de sélectionneur du Nigeria après la médaille de bronze obtenue à la CAN 2019,, le 10 septembre à Dnipro. Par rapport à l'escouade présente en Egypte, on note les, et surtout celui de(photo). Le latéral droit du Benfica est remis de la rupture des croisés qui l'avait privé de la saison 2018-2019. Par ailleurs,: le gardien de but Emil Maduka Okoye (Fortuna Düsseldorf) et le milieu de terrain Joe Aribo (Glasgow Rangers). Pour ce premier match d'après-CAN, Rohr devra faire sans les historiques John Mikel Obi et Odion Ighalo, qui ont tous deux pris leur retraite internationale.Francis Uzoho (Omonia Nicosie, Chypre), Ikechukwu Ezenwa (Heartland), Emil Maduka Okoye (Fortuna Düsseldorf, Allemagne).Ola Aina (Torino, Italie), Tyronne Ebuehi (Benfica, Portugal), Chidozie Awaziem (FC Porto, Portugal), William Troost-Ekong (Udinese, Italie), Leon Balogun (Brighton, Angleterre), Kenneth Omeruo (Leganés, Espagne), Jamilu Collins (Padeborn, Allemagne), Semi Ajayi (West Bromwich Albion, Angleterre).Alex Iwobi (Everton, Angleterre), Wilfred Ndidi (Leicester City, Angleterre), Oghenekaro Etebo (Stoke City, Angleterre), Joe Aribo (Glasgow Rangers, Ecosse).Ahmed Musa (Al-Nasr, Arabie Saoudite), Victor Osimhen (Lille, France), Moses Simon (Levante, Espagne), Henry Onyekuru (Monaco, France), Samuel Kalu (Bordeaux, France), Paul Onuachu (Midtjylland, Danemark), Samuel Chukwueze (Villarreal, Espagne), Kelechi Iheanacho (Leicester City, Angleterre).