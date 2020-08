Nigéria : John Felagha est décédé à l’âge de 26 ans

Former National U17 and U20 goal keeper John Felagha has died. Felagha died on Sunday in Senegal. He was aged 26. Our thoughts and prayers are with his family. pic.twitter.com/Zr5M8RjUWw

L’ancien gardien des Golden Eaglets, est décédé dimanche à Saly, au Sénégal, alors qu’il était en vacances. Les causes de sa mort n'ont pas été révélées.«L’ancien gardien national U17 et U20 John Felagha est décédé. Felagha est décédée dimanche au Sénégal. Il avait 26 ans. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille », a écrit la NFF.A lire aussi >> Orange Football Club: L’équipe type africaine de la saison 2019-2020