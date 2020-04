Nigeria: Gernot Rohr vers une prolongation à la tête des Super Eagles

Ivan Rakitic estime que Barcelone devrait être nommé champion de Liga si la saison 2019/20 ne peut pas être achevée sur le terrain.

Le Barça est leader de la Liga en attendant une éventuelle reprise de la saison, et le Croate affirme que le club catalan doit être récompensé. "Nous voulons tous jouer à nouveau et gagner la Liga en jouant", a déclaré le milieu de terrain à Movistar Plus. "Mais je comprends aussi que si nous ne pouvons pas reprendre, la saison devra se terminer. Si nous sommes premiers, alors nous devons être désignés champions", a-t-il tonné. Les joueurs se sont entraînés depuis leur domicile tout au long de la période de quarantaine, mais Rakitic n'a pas vraiment apprécié cette période.

Rakitic souffre du confinement

"Cela me coûte déjà un peu. Je veux vraiment toucher à nouveau le ballon, sentir la pelouse, retrouver le travail de groupe. Je veux continuer à travailler avec le nouveau personnel d'entraîneurs et mes coéquipiers. Les délais doivent être respectés", a-t-il poursuivi. "Nous devons terminer la saison avec un plan, en gardant la saison prochaine à l'esprit. Personne n'a la priorité dans cette situation. Nous devons être conscients que nous ne pouvons aller de l'avant qu'ensemble et avec respect.", a encore confié l'ancien joueur de Séville.