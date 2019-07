Nicolas Benezet (Guingamp) vers l’Impact Montréal

Edinson Cavani pourrait être une solution de repli pour l’Inter Milan, dont la priorité se nomme Edin Dzeko, d’après Tuttosport. Sans oublier le forcing des Nerazzurri pour s’attacher les services de Romelu Lukaku.

Dzeko ou Cavani, ce n’est pas lié à Lukaku

Edinson Cavani a disputé samedi ses premières minutes de la pré-saison sous le maillot du PSG . Mais l’adversaire des Parisiens sur la pelouse de Macao pourrait bien débaucher l’attaquant international uruguayen (32 ans, 114 sélections) au cours du Mercato estival. Selon les informations de Tuttosport, Cavani figure sur les tablettes de l’Inter Milan. Il n’est pas l’option numéro 1 des Nerazzurri, qui ont scellé depuis des semaines un accord contractuel avec Edin Dzeko . Mais l’AS Rome se montre inflexible et ne compte pas lâcher l’attaquant international bosnien en-deçà de 20 millions d’euros, même s’il n’a plus qu’un an à son bail actuel. En l’état, l’Inter n’a proposé que 12 millions.Mais le club milanais pourrait lisser la différence en lui proposent un bail sur plusieurs années.Encore faut-il que le joueur, passé par Palerme et par Naples, ait envie de revenir en Italie. Ce n’était pas la tendance des dernières semaines, Cavani étant chaud pour poursuivre l’aventure à Paris et le PSG envisageant de lui proposer une prolongation, pour ne pas le laisser filer libre l’été prochain. Dans l’esprit d’Antonio Conte, Dzeko ou Cavani débarquerait pour accompagner Romelu Lukaku, qui est sa priorité absolue D’où la nécessité pour les Nerazzurri de dégraisser au plus vite, le Mercato anglais fermant ses portes dans deux semaines et les Red Devils ayant forcément envie de vendre Lukaku avant le 8 août pour réinvestir immédiatement la manne financière qui lui rapportera. Une fois cet objectif rempli, l’Inter pourrait se penchera sur les destins liés de Dzeko et de Cavani.