Nicolas Anelka, Samir Nasri, Olivier Giroud… Comme Nicolas Pépé, ils sont passés de la L1 à Arsenal

La Juventus serait toujours intéressée par l’international Sénégalais, Kalidou Koulibaly malgré la signature de Mathius de Light ? C’est le cas selon les informations du journaliste italien, Raffaele Auriemma. Invité à réagir sur le mercato du champion d’Italie sur les ondes de Radio Marte, le journaliste a révélé que les dirigeants de la vieille dame ont proposé un échange à la Napoli.

Dans l’émission « Si Gonfia La Rete », Raffaele Auriemma a révélé que la Juventus voulait Kalidou Koulibaly et était prête à céder Gonzalo Higuain et une somme d’argent. Mais c’était sans compter sur la ténacité des dirigeants napolitains qui ont rétorqué par une autre proposition.