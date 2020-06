Nicolas Anelka ciblé par Téléfoot pour devenir consultant ?

CAN 1968, Kalala écrit l'Histoire des Léopards

Le 'Monsieur-But’ du grand TP Englebert

@MinakuAubin a rendu un dernier hommage mérité à Kalala Mukendi "Jokaly,le bombardier" décédé le 30 juin #RDC pic.twitter.com/V33LDZhavi — Olivier Mavungu (@olivmav) July 23, 2015

Considéré comme étant le plus grand footballeur congolais de tous les temps,alias «» a indéniablement marqué toute une génération au cours des annéestant auqu’à travers le continent africain. Son sens du but, sa technique et ses exploits hors normes ont fait du mythique attaquant du(devenu le Tout Puissant Mazembe), une légende., comme on se plaisait à appeler, a été le héros d’une génération exceptionnelle desde la République Démocratique du Congo qui ont inscrit en 1968 et pour la première fois de leur histoire le nom de leur pays en lettres d’or au palmarès de la Coupe d’Afrique des Nations, lors de la 6ème édition, organisée en. C’était un dimanche 21 janvier, devant 45 000 supporters en transe aud’Addis-Abeba (aujourd’hui Addis Abeba Stadium) lorsque «le Bombardier» a fait parler la poudre, délivrant les siens lors d’une finale mémorable face aux Black Stars duen signant l’unique but de la rencontre (score final 1-0). Une réalisation historique qui a permis à l’exde figurer pour la première fois au palmarès de laet de mettre ainsi un terme à l’hégémonie ghanéenne sur le football africain de l’époque. A lire aussi >> Rétro CAN: 1968, les Léopards sur le toit de l’Afrique Outre ses exploits en équipe nationale,a aussi raflé tous les titres avec le, à savoir les deux premières Coupes d’Afrique des clubs champions (aujourd’hui la Ligue des champions de la CAF) en 1967 et 1968, le championnat du Congo en 1966, 1967 et 1969 ainsi que la Coupe nationale en 1966 et 1967. ““. C’est en ces termes élogieux que la CAF a présenté ce footballeur de génie dans le livre qu’elle a publié en 2007 à l’occasion du cinquantenaire de la prestigieuse instance footballistique africaine. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard si beaucoup de jeunes Africains adoptent à ce jour pour surnom «». Ce footballeur de génie n’est pas seulement l’un des plus grands de l’histoire des, mais il demeure sans doute le plus grand de tous !