Nice : Vieira veut plus de rigueur

Auprès de Nice-Matin, Patrick Vieira a annoncé vouloir plus de rigueur, après la défaite de l'OGCN en Coupe de la Ligue face au Mans (3-2).

Vieira : « Je n’aurais pas dû laisser autant d’espaces »



Après des mois d’interrogation, de guerre interne, l’OGC Nice avait enfin trouvé un semblant de stabilité avec le rachat du club par le groupe INEOS. Avec le nouveau propriétaire britannique, les ambitions niçoises ont forcément été revues à la hausse après une dernière saison à jouer les vaches maigres.sur la promenade des Anglais. Mais depuis un peu plus d’un mois, c’est finalement des orages qui menacent le ciel niçois. Les Aiglons n’ont plus gagné depuis le 21 septembre et restent sur 5 défaites en six matchs, dont un revers qui fait tâche en Coupe de la Ligue mercredi au Mans (3-2). La défaite de trop pour Patrick Vieira. « On peut perdre, passer au travers mais il y a un minimum syndical à fournir en termes d’efforts », a sonné le coach niçois dans les colonnes de Nice-Matin.A la différence de certains entraîneurs, Vieira avait fait le choix de mettre la plupart de ses titulaires habituels sur la pelouse de la MMArena. Un choix loin d’être payant et dont il assume une part de responsabilité. Une responsabilité sur le terrain mais aussi hors du terrain.. « On a changé de propriétaire, on s’est vu au niveau de certaines équipes, regrette-t-il dans le quotidien régional. J’ai peut-être mis moins d’intensité et de rigueur par moments. » Mais que les supporters niçois, qui ont fait part de leur déception lors d’une réunion jeudi, se rassurent, le coach niçois va remettre les points sur les « i » et reprendre son management strict qui avait fait ses preuves la saison dernière.« Je veux plus d’exigence à l’entraînement, mais aussi dans la vie de tous les jours. Il y a eu trop de laisser-aller. Cela devrait être naturel, mais comme ça ne l’est pas… » S’il ne cite pas de joueurs,Mis à part Dante, peu ont joué la Coupe d’Europe, c’est pourquoi le champion du monde 98 appelle certains « à grandir et prendre leurs responsabilités », et ce dès dimanche face à Reims. En attendant de se renforcer durant le Mercato hivernal…