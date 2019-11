Nice - Vieira : « En train de relever la tête »

Retrouvez les réactions de Patrick Vieira et Dante après le nul entre Nice et Bordeaux (1-1).

Vieira : « Les retours de certains joueurs vont nous faire beaucoup de bien »

Faute de réussir à gagner un deuxième match à domicile en cinq jours, ce qui n’est jamais simple, Nice reste englué en milieu de tableau en L1. Avec le nul concédé contre Bordeaux vendredi à l’Allianz Riviera (1-1), les Aiglons pointent à la 10eme place et retourneront probablement dans la deuxième moitié du classement d’ici la fin du week-end. La sanction logique d’une prestation sans saveur du Gym. « Au niveau du jeu, on a été assez moyens, a reconnu Patrick Vieira au micro de Canal+ Sport après la rencontre. On a eu du mal à jouer vers l’avant, à enchaîner. Il y avait peut-être trop d’espaces entre les lignes. Il y a des étapes à franchir.Maintenant il faut améliorer notre jeu. »Un point sur lequel les Niçois peinent à trouver de la régularité depuis le début de la saison. Aussi parce que l’infirmerie est souvent remplie. Mais les retours dans le onze de départ de Stanley Nsoki, Adam Ounas et Kasper Dolberg sont des signes encourageants pour la suite. « Il faut du temps pour retrouver tout ça, a expliqué Vieira. Petit à petit, on est en train de relever la tête. Sur les deux derniers matchs, il y a beaucoup de positif. Il y a les retours de certains joueurs qui vont nous faire beaucoup de bien. On a vu qu’ils n’étaient pas encore à 100% physiquement, mais ils vont énormément nous apporter. » « Il faut être patient, a confirmé Dante.On a essayé un peu plus, de jouer vers l’avant. Ce sont des choses qu’on commence à corriger et qui vont nous faire du bien pour le futur. » Pour enfin redécoller.