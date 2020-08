Nice : Une performance qui ne satisfait pas Vieira, malgré la victoire à Strasbourg

Ce samedi, lors de la 2eme journée de Ligue 2, le Paris FC et Sochaux se sont à nouveau imposés, respectivement contre Valenciennes (1-0) et Troyes (2-1), et prennent la tête du classement. A l'inverse, Toulouse, lourdement battu à Grenoble (5-3), n'y arrive pas et est lanterne rouge.



🔥 VICTOOOOOOOIRE ! Le Paris FC s'impose grâce à Gaëtan Laura et enchaîne un deuxième succès !#PFCVAFC pic.twitter.com/CMYaBjNhJN

— Paris FC (@ParisFC) August 29, 2020

Toulouse inquiète d'entrée



Bien trop friables défensivement, notamment sur corner, les Violets tombent à Grenoble malgré ces trois buts inscrits à l'extérieur 😔

Il va falloir travailler encore plus dur pendant la trêve pour préparer #TFCFCSM et la réception de l'un des leaders au Stadium.



5-3 #GF38TFC pic.twitter.com/Z24faA4UoO



— Toulouse FC (@ToulouseFC) August 29, 2020

Auxerre et Le Havre se relancent

Le Paris FC et Sochaux confirment leur bonne entame.Un succès qui permet aux pensionnaires du Stade Charléty de rester en tête de la Ligue 2. Dans le même temps, Sochaux en a fait de même avec une seconde victoire.Joseph Lopy (29eme) et Gaëtan Weissbeck (84eme) ont marqué pour les locaux, avant que Pape Meissa Ba ne réduise l'écart en fin de match pour les Aubois (90eme). Derrière les deux leaders, on retrouve Niort, Rodez et Dunkerque, qui ont fait chacun match nul (1-1), contre respectivement Chambly, Pau et Clermont.Déjà battu la semaine dernière, Toulouse continue son début de saison compliqué.Rapidement menés, après des buts de Loïc Nestor (12eme) et Achille Anani (16eme), les joueurs de Patrice Garande ont réagi grâce à Vakoun Issouf Bayo (30eme). Mais, Jessy Benet (32eme) et Willy Semedo (42eme) en ont remis une couche avant la mi-temps. Malgré le doublé de son attaquant ivoirien (45eme), Toulouse n'a pas réussi à renverser la situation.Avec ce second revers, le TFC est dernier, avant d'affronter Sochaux après la trêve.Après un revers lors de la 1ere journée, Auxerre et Le Havre ont, eux, redressé la barre. A Châteauroux, les Bourguignons se sont arrachés pour repartir avec les trois points (1-2). Suite à des buts de Mathias Autret (59eme) et Rémi Mulumba (66eme) de part et d'autre, c'est Yanis Begraoui qui a donné la victoire aux siens (90eme).Un peu plus tôt ce samedi, Caen avait dominé l'AC Ajaccio (1-0), grâce à un penalty de Yacine Bammou (18eme), et prend la 6eme place. Alors qu'en bas de tableau, Nancy et Guingamp s'étaient neutralisés (2-2), avec un doublé de Mickaël Biron (63 et 69eme) et des buts de Yannick Gomis (56eme) et Matthias Phaeton (90eme+2). Les deux formations se suivent au classement en étant respectivement 16eme et 15eme.