Nice : Saint-Maximin file à Newcastle

Claude Makelele, dont le nom a été évoqué pour succéder à Vahid Halilhodzic sur le banc de Nantes, effectue son retour à Chelsea où il va encadrer les jeunes éléments.

« Très heureux de rentrer à la maison »

Cet été, Chelsea mise sur le retour de ses gloires. Quelques semaines après avoir nommé Frank Lampard au poste d’entraîneur et rapatrié Petr Cech, le club londonien a officialisé le retour de Claude Makelele. L’ancien milieu de terrain des Blues, qui sortait d’une expérience d’entraîneur peu convaincante à Eupen, a hérité d’un tout nouveau rôle, celui de mentor technique pour les jeunes joueurs. « Il va ainsi travailler en étroite collaboration avec les jeunes de l’Académie et jugera les performances techniques lors des matchs et des entraînements », précise l’entité anglaise dans son communiqué.« Je suis très heureux de rentrer à la maison, a confié l’ex milieu défensif des Bleus. Ce club m'a beaucoup apporté et je souhaite maintenant redonner et aider les jeunes joueurs de Chelsea qui rêvent d'une carrière dans le football. Je souhaite utiliser toute mon expérience pour les aider à devenir des professionnels dans tous les domaines et j’ai hâte de commencer. » Entre 2003 et 2008, Makelele a disputé 217 rencontres avec le maillot des Blues, empochant deux titres en Premier League, deux autres en Coupe de la Ligue et un en FA Cup.