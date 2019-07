Nice repousse une offre de Newcastle pour Allan Sant-Maximin

Après avoir fait une recrue record avec Joelinton, Newcastle est passé à l’action pour Allan Saint-Maximin. Les Magpies ont offert 16 millions d’euros pour l’international Espoir. Somme repoussée par Nice qui espère au minimum 20 millions d’euros.



On l’annonçait du côté du Milan AC mais finalement Allan Saint-Maximin est toujours niçois. Sur le départ de Nice, le Français prend son mal en patience et attend qu’une offre vienne satisfaire les dirigeants de l’OGCN. A l’heure actuelle, c’est vers un départ en Premier League que se dirige Saint-Maximin. Crystal Palace, Watford ou encore Newcastle sont sur la piste de l’ancien Bastiais d’après L’Equipe. Et ce sont d’ailleurs les Magpies qui se font les plus pressants. Après avoir déboursé 44 millions d’euros pour l’arrivée record de Joelinton, le club anglais a fait du Niçois l’autre priorité de leur fin de Mercato. Selon les informations de RMC Sport, le club de Steve Bruce est passé à l’action avec une offre de 16 millions d’euros transmise au Gym. Une offre logiquement repoussée par le club de la Cote d’Azur qui réclame 25 millions d’euros. Mais d’après nos confrères, il se pourrait bien que les Aiglons revoient leur prix à la baisse face au dossier en stand-by depuis trois semaines. Si Newcastle monte jusqu’à 20 millions d’euros, il devrait logiquement rafler la mise pour Allan Saint-Maximin qui partage les mêmes agents de Joelinton.