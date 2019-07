Nice prend une fessée à Burnley, Nantes se relance contre Gijon

La Fédération des Etats-Unis a annoncé le départ de Jill Ellis de son poste de sélectionneure de l’équipe féminine en octobre prochain. Elle a remporté deux Coupes du Mondede suite avec Team USA.

