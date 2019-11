Nice: Patrick Vieira règle ses comptes avec Balotelli (vidéo)

La direction du Bayern Munich réfléchirait de nouveau à la possibilité de recruter l’ailier de Manchester City, Leroy Sané.

Le remplaçant de Sané à Manchester City serait déjà trouvé

Après l’avoir déjà fait durant le dernier mercato estival, le Bayern Munich étudierait de nouveau l’idée de mettre la main sur l’international allemand, Leroy Sané. Ce dernier est actuellement indisponible,en tout début de saison. Malgré cet arrêt forcé et l’incertitude qui entoure son état physique,D’après ce que rapporte le quotidien anglais The Athletic, les responsables munichois sont enclins à sécuriser le deal au plus vite.et avec Sané, ils disposeraient d’une option supplémentaire dans ce secteur. L’ancien joueur de Schalke 04 présente aussi l’avantage de pouvoir disputer la Ligue des Champions, étant donné qu’il ne l’a pas fait avec les Eastlands durant l’exercice en cours.Du côté de City, Pep Guardiola tient beaucoup à son ailier allemand, mais il pourrait ne pas avoir son mot à dire dans une éventuelle transaction. Sané n’est plus qu’à un an et demi de la fin de son contrat.. Tout club, avec un sens aiguisé des affaires, pourrait être séduit par cette perspective, y compris Man City, malgré sa grande puissance financière. Il se murmure, en outre, que les champions d’Angleterre auraient déjà identifié le remplaçant de leur numéro 19. Il s’agirait de Mikel Oyarzabal, le milieu offensif de la Real Sociedad.