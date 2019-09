Nice : Dolberg volé dans le vestiaire niçois

Grâce notamment à un doublé de Jonathan David, le club belge de La Gantoise s’est imposé lors de la réception de Saint-Etienne, jeudi soir. Les Verts ont une nouvelle fois été rattrapés par leurs limites au niveau défensif.

Le debrief

L’instant T :

Alors que les Verts viennent de revenir au score, La Gantoise reprend les devants sur une nouvelle réalisation de Jonathan David (43eme). Un but qui risque d’avoir du mal à passer pour l’ASSE, l’action s’étant déroulée avec un Timothée Kolodziejczak en souffrance dans la surface des Buffalos. L’ancien joueur de Lens, de Lyon et de Nice a été percuté par le gardien belge, et l’arbitre aurait pu (dû) siffler.

Les buts

Les tops et les flops

Zaydou YOUSSOUF (4)

Jonathan DAVID (7)

Loïc PERRIN (3)

La feuille de match

LA GANTOISE - SAINT-ETIENNE : 3-2

La Gantoise

Saint-Etienne

Malgré une défense renforcée avec le trio Harold Moukoudi – Loïc Perrin – Timothée Kolodziejczak en charnière, Saint-Etienne s’est rapidement retrouvé mené au score lors de son déplacement pour affronter La Gantoise (1ere journée de la phase de poules de Ligue Europa), jeudi soir. Grâce à un but du prometteur Jonathan David (2eme), les Buffalos ont parfaitement exploité les limites de l’arrière-garde stéphanoise. Alors que Ghislain Printant a choisi d’associer Romain Hamouma et Wahbi Khazri aux avant-postes, les Verts sont longtemps apparus en manque de solutions, mais une frappe exceptionnelle de l’international tunisien a tout de même permis de recoller (38eme).Une égalisation qui aurait dû définitivement lancer l’ASSE, mais les locaux sont repassés devant avec une nouvelle réalisation de leur pépite canadienne (43eme). Au retour des vestiaires, Khazri a encore fait admirer sa frappe de balle (51eme), mais cela n’a pas suffit pour revenir. Pire. Les Belges ont profité d’une énième erreur défensive pour faire le break, et les coéquipiers de Yann M’Vila ne reviendront pas malgré un cadeau du gardien adverse (74eme), qui s’est ensuite rattrapé sur une tête de Denis Bouanga (90eme). Alors que Robert Beric a placé une frappe sur le poteau (93eme), Saint-Etienne avait clairement les moyens de ramener au moins un point, mais cette équipe a été plombée par un secteur défensif beaucoup trop fragile, passif. Il faut aussi souligner certains choix pour le moins discutables de la part du successeur de Jean-Louis Gasset… Dans l’autre match de ce Groupe I, Wolfsburg a disposé d’Oleksandriya (3-1).Sur une contre-attaque de La Gantoise, Yaremchuk part sur le côté gauche, pénètre dans la surface de l’ASSE et centre en retrait. Le ballon est dévié de la main par Ruffier, mais David a parfaitement suivi pour marquer de la tête dans le but vide.Sur une longue ouverture de L.Perrin, Hamouma profite de la passivité adverse pour contrôler aux abords de la surface de La Gantoise. L’ancien Caennais remet pour Khazri qui enchaine avec un missile du pied droit. Sa frappe décroisée des 20 mètres ne laisse aucune chance à Kaminski.Alors que Kolodziejczak reste au sol après un contact avec Kaminski, La Gantoise peut partir à l’assaut du but de l’ASSE. Lancé sur le côté gauche après une perte de balle de M’Vila, Depoitre réalise un amour de talonnade pour David qui trompe Ruffier avec une frappe du pied droit au premier poteau.Sur un coup-franc frappé côté droit par Kums, Lustig se retrouve complètement seul au second poteau. Abandonné par la défense stéphanoise, le Suédois remet dans l'axe en direction de Ngadeu-Ngadjui, mais c’est L.Perrin qui fini par marquer contre son camp de près...Sur une passe en retrait de Plastun, Kaminski manque son contrôle. Alors que le ballon se dirige vers son but, l’ancien joueur de Courtrai essaye un sauvetage in extremis, mais son pied se prend dans la pelouse… et l’ASSE revient sur un but gag.Associé à Yann M’Vila et Yohan Cabaye au sein de l’entrejeu de Sainté, l’ancien Bordelais a été dépassé par les événements ce jeudi soir. L’international français U20 n’a pas fait le poids face à l’engagement des Buffalos.Auteur de l’ouverture du score, l’attaquant international canadien de 19 ans a remis ça pour donner un nouvel avantage aux Buffalos en fin de première période. Malgré une défense renforcée, les Verts n’ont pas trouvé la solution face au natif de Brooklyn, auteur de cinq buts et deux assists cette saison en Jupiler Pro League.Fautif sur l’action qui débouche sur le premier but de Jonathan David, le numéro 24 a une nouvelle fois été pénalisé par son manque de vitesse. Une mauvaise habitude pour le capitaine de l’ASSE… qui s’est aussi « illustré » avec un CSC pour le 3-1 de La Gantoise.Temps nuageux – Pelouse en bon état: M.Reinshreiber (ISR) (: David (2eme et 43eme) et L.Perrin (65eme csc) pour La Gantoise - Khazri (38eme) et Kaminski (74eme csc) pour Saint-Etienne: Ngadeu-Ngadjui (49eme) et Kums (55eme) pour La Gantoise - Hamouma (44eme), Trauco (71eme), Kolodziejczak (73eme) et Khazri (85eme) pour Saint-Etienne: AucuneKaminski () – Lustig (), Plastun (), Ngadeu-Ngadjui (), Asare () – Kums () puis Dejaegere (93eme), Owusu (), David () puis Kvilitaia (94eme), Odjidja (cap) () – Yaremchuk () puis Bronn (81eme), Depoitre (: Coosemans (g), Dompé, Mohammadi, Kubo: J.ThorupRuffier () – Debuchy (), Moukoudi () puis Beric (72eme), L.Perrin (cap) (), Kolodziejczak (), Trauco () – M’Vila (), Cabaye () puis Bouanga (65eme), Youssouf () – Hamouma () puis Nordin (72eme), Khazri (: Vermot (g), Boudebouz, M.Camara, M.Nade: G.Printant