Nice : de retour contre Bordeaux, Ounas livre ses impressions !

Auteur d’une saison 2018-2019 incroyable avec le LOSC (23 buts en 41 matchs toutes compétitions confondues), Nicolas Pépé (24 ans) débarquait en Angleterre pour 80 millions d’euros. Mais ses débuts étaient très compliqués avec les Gunners. « Il a juste besoin de temps et d’être exigeant envers lui-même. Nous sommes avec lui, nous travaillons individuellement avec lui, et nous lui montrons des vidéos sur ce qu’il peut améliorer », révèle ainsi l’ancien entraîneur du PSG à Sky Sports. « L’intensité du jeu et les adversaires en Angleterre exigent beaucoup de vous. Il doit s’y adapter et nous devons l’aider pour qu’il puisse continuer à faire des progrès. Son processus d’adaptation à l’équipe est positif, mais un peu plus lent que ce que nous voulions », admet ainsi le natif de Fontarrabie. « Nous devons être patients et exigeants et, en plus, nous devons veiller à ce qu’il prenne lui-même ses responsabilités. Il n’est pas encore tout à fait au niveau de pouvoir jouer dans tous les matchs. Je crois, et j’ai toujours cru, qu’il doit jouer pour atteindre ce niveau, mais il y a aussi des matches où d’autres joueurs méritent de jouer. J’utilise les joueurs qui, je pense, vont nous aider le plus à chaque instant » ,décrypte ainsi Emery. Pour enchaîner les matchs, Nicolas Pépé doit donc se résoudre à se murer dans le travail quotidien. Mais son entraîneur ne s’inquiète pas plus que ça pour l’avenir. « Nous avons acheté Pépé en sachant que la première année serait difficile, que ce serait une année d’adaptation. Nous voulons que cela se fasse le plus rapidement possible, mais nous constatons que nous devons faire preuve de patience. » A lire aussi >> Arsenal: Nicolas Pépé signe un incroyable doublé sur coup-franc !