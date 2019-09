Nice : Benitez lucide après la défaite face à Monaco

La surprise européenne de la soirée vient du troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise avec l'élimination de Tottenham par Colchester, équipe de quatrième division.

Ce mardi soir, les clubs anglais qualifiés pour une compétition européenne entraient en lice en League Cup à l’occasion du troisième tour. Et déjà, une énorme surprise est à signaler avec. Avec une équipe remaniée aux trois quarts (Lucas, Alli, Dier et Sanchez étaient titulaires parmi les cadres), les Spurs ont été tenus en échec jusqu’au coup de sifflet final, avant de perdre aux tirs au but. Les entrées d’Eriksen, Son et Lamela en cours de rencontre n’ont rien changé à la domination stérile de leur équipe (20 tirs à 4), le Danois manquant même son tir au but, comme Lucas. Déjà tombeur de Crystal Palace au tour précédent, Colchester poursuit donc son incroyable parcours en League Cup. Les autres cadors de Premier League n’ont pas connu pareil sort que le finaliste de la dernière Ligue des Champions mardi soir., entraîné par Sabri Lamouchi.