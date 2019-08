Nice : Au tour d'Alexis Claude-Maurice (Lorient) !

Après des saisons difficiles avec

Crystale

Palace, Pape Ndiaye

Souaré

a rejoint Troyes, ce mercato estival.

Samedi

derner

, l

e défenseur sénégalais a joué

son deuxième match

avec l’ESTAC. Dans une interview accordée au service presse de son club, le latéral Sénégalais a déclaré qu’il se sentait bien à Troyes et en France.

Sur son arrivée en France et son intégration au sein de l’équipe troyenne, Pape Ndiaye

Souaré

précise qu’il se sent bien « j’ai été très bien accueilli par tout le monde. Je me sens aimé ici, et c’est ce dont j’avais besoin pour être bien et réaliser une bonne saison avec cette équipe », a laissé entendre l’ancien Lillois.

À 29 ans, Pape Ndiaye

Souaré

fait partie des joueurs les plus expérimentés à l’ESTAC. Avec son expérience, le défenseur international sénégalais souhaite aider Troyes à retrouver la Ligue 1 Française « j’en suis convaincu. On l’a d’ailleurs prouvé contre Lens, contre qui on a su mettre les bons ingrédients. Je suis confiant et j’ai aussi confiance en mes coéquipiers pour emmener l’équipe le plus haut possible ».

Avec ce nouveau challenge, Pape Ndiaye

Souaré