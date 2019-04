Niang, Mexer, Zeffane… Julien Stéphan (Rennes) affiche ses envies

Présent ce mardi en conférence de presse, Julien Stéphan, l’entraîneur de Rennes, a évoqué certains dossiers chauds du Mercato d’été. Il est notamment question de l’avenir de Mbaye Niang en Bretagne.

Quid de Mexer et Zeffane en Bretagne ?

Stéphan : «Ben Arfa il peut être heureux avec le Stade Rennais »

Actuellement prêté par le Torino (avec une option d’achat de 15 M€), l’attaquant international sénégalais Mbaye Niang, 24 ans, va-t-il prolonger l’aventure avec le Stade Rennais ? Présent ce mardi en conférence de presse, Julien Stéphan a évoqué l’avenir de l’ancien joueur du Milan AC, auteur de huit buts cette saison en Ligue 1. « Il a très clairement fait une seconde partie de saison très bonne, a indiqué le coach des Rouge et Noir dans des propos relayés par nos confères de Ouest-France. Il a marqué des buts, mais pas uniquement ça. Il a été très bon aussi dans l’attitude, il a souvent été le premier à aller au pressing. Il a été très généreux, décisif. Donc oui, c’est un attaquant de haut niveau, qui était prêté par son club. Je crois qu’il y a une option d’achat.Le successeur de Sabri Lamouchi est aussi revenu sur la situation de deux éléments qui arrivent en fin de contrat : Mexer (30 ans / défenseur central) et Zeffane (26 ans / latéral). « Les garder ? Oui, ce sont deux joueurs qui ont eu beaucoup d'importance cette saison. Mex a fait une grande saison et Mehdi, chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a été aussi très performant.Concernant Hatem Ben Arfa (32 ans / milieu offensif), Julien Stéphan veut prendre le temps de discuter. « Il a un rôle central dans notre équipe. Mon souhait, c'est qu'il soit heureux. Car quand il est heureux sur le terrain, son génie ressort. Il a un parcours différent des autres.Mais oui, il peut être heureux avec le Stade Rennais. Ce n'est pas un choix simple pour lui de venir ici, au départ. Sur la finale, il a extériorisé le fait que ce soit le PSG en face. Ils avaient vécu des moments difficiles. C'est quelqu'un de sensible qui prend les choses à cœur et qui voulait plus que tout le trophée».