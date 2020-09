N’Golo Kanté veut continuer avec Chelsea

La Juventus passe à l’offensive pour Luis Suarez

Mame Biram Diouf quitte l’Angleterre pour la Turquie

Jérémie Boga, le gros coup du Stade Rennais ?

•#Mercato🇫🇷• 🔴 Le Stade Rennais a entamé des discussions avec Sassuolo pour Jérémie Boga 🇨🇮 (23 ans) ! Sassuolo demande 25 M€ pour son ailier gauche et le Napoli est également très intéressé par le joueur !💰 Rennes doit tout faire pour recruter ce crack 🤩💪 pic.twitter.com/LSmRfI6prh — INFO- Ligue 1 (@INFO_Ligue1Off) August 31, 2020

Le prodige nigérian Zaidu Sanusi débarque au FC Porto

En quête d’un latéral gauche, le #FC_Porto🇵🇹 a misé sur le Nigerian #Zaidu_Sanusi🇳🇬 (23 ans) de #Santa_Clara🇵🇹. Il s’est engagé avec les Dragons jusqu’au 30 Juin 2025. pic.twitter.com/UXZKHINd64 — Foot d'Afrique (@FootdAfrique1) September 1, 2020

Arsenal s'offre la pépite brésilienne Gabriel (LOSC)

Ronald Koeman, nouveau coach du Barça, ne veut plus entendre parler de Luis Suarez. Le buteur uruguayen est cordialement invité à se trouver un nouveau club cet été et selon les médias italiens, l’ancien joueur de Liverpool est en passe d’y parvenir. La Juventus aurait en effet débuté les tractations avec l’entourage du joueur. Mais la partie ne s’annonce pas facile. Le buteur émarge à 15 millions d’euros par saison à Barcelone, lui dont le bail s’achève en juin prochain. La Gazzetta Dello Sport affirme que la Juve a exhorté le joueur à se libérer de son contrat avec le Barça et a mis en avant la fiscalité italienne, de nature à favoriser un tel transfert et à séduire "El Pistolero". Attention à ne pas s’emballer trop vite cependant. Edin Dzeko (AS Rome) coûterait moins cher que Suarez et plairait à Andrea Pirlo, le nouveau boss piémontais. >> Mercato: Edin Dzeko (AS Rome) se rapproche de la Juventus Turin Récemment promu en Süper Lig turque, Hatayspor a annoncé ce mardi la signature de l’inoxydable artificier des Lions du Sénégal, Mame Biram Diouf. A bientôt 33 printemps, l'ancien pensionnaire de l' ASC Diaraf de Dakar va ainsi poursuivre sa carrière du côté d'Antakya (sud de la Turquie). Arrivé en fin de contrat à Stoke City (Championship), l'homme aux 51 sélections avec les Lions (10 buts) s’est engagé pour douze mois. Son nouveau club disposera d’une option pour une saison supplémentaire. Débarqué sur le "Vieux Continent" en 2007 à Molde en Norvège, le natif de Dakar avait alors séduit Manchester United et rejoint les "Red Devils" en 2009. Passé par Blackburn en prêt, le polyvalent avant-centre avait ensuite porté les couleurs de Hanovre avec réussite (26 buts en 57 matchs de Bundesliga). Celui qu'on surnomme "Diégo" du côté du Sénégal, évoluait à Stoke City depuis la saison 2014/2015. Il comptabilise notamment 157 matches sous le maillot des "Potters" pour 26 buts.Le Stade Rennais, qui cible un ailier pour renforcer son secteur offensif cet été, aurait, selon une indiscrétion de RMC, effectué une approche auprès de Sassuolo concernant Jérémie Boga. Aucune proposition concrète n’aurait cependant encore été émise pour le milieu de terrain offensif ivoirien de 23 ans. Sassuolo exigerait ainsi 25 millions d’euros pour sa pépite. Pour rappel, Boga a déjà été prêté au Stade Rennais par Chelsea il y a quelques années (2015-2016). Le club breton connaît donc bien son profil. A lire aussi >>En quête d’un latéral gauche, le FC Porto mise sur Zaidu Sanusi. Auteur d’une saison pleine avec Santa Clara (27 matchs, 1 but et 2 passes décisives), le prodige nigérian de 23 ans s’est engagé avec les Dragons jusqu’au 30 juin 2025. Passé précédemment par Gil Vicente, le natif de Lagos avait été prêté trois saisons de suite à Mirandela, en deuxième division. C’est sous ces couleurs qu’il fut repéré par la formation des Açores. Cette dernière réalise aujourd’hui grâce à lui son transfert record, avec une transaction estimée à 4 millions d’euros pour "Zaidu". A lire aussi >> Mercato: Vincent Aboubakar (FC Porto) très convoité Le LOSC vient de perdre un autre de ses éléments majeurs. Après le buteur nigérian Victor Osimhen, parti à Naples le mois dernier, le club nordiste a dû se séparer du défenseur central brésilien Gabriel (22 ans). Ce dernier prend la direction de Londres et de la formation d’Arsenal. L’officialisation de son arrivée est intervenue ce mardi, avec l’annonce d’un engagement de cinq ans. Ce transfert a rapporté 31.5M€ aux Lillois.