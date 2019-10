N'Golo Kanté forfait de dernier minute pour Islande - France / Qualifs Euro 2020

Le Sénégal a fait match nul face au Brésil, ce jeudi, à Singapour. Après ce match, le sélectionneur des lions de la

Téranga

,

Aliou

Cissé

, s’est exprimé sur la progression de l’équipe nationale du Sénégal

Sur le match d’hier face au Brésil,

Aliou

Cissé

s’explique, « c’est sûr que ce genre de match là devrait faire partie de notre progression. Nous sommes en train de travailler avec ce groupe depuis 4 ans, on a des objectifs, on a des ambitions. Des ambitions continentales, mais au-delà des ambitions continentales, on a aussi envie de nous inscrire sur le plan mondial. Je l’ai dit et je le répète, c’est un match amical face à une très belle équipe du Brésil ».

Le sélectionneur des lions de la

Téranga

annonce aussi que le Sénégal va tenter de jouer contre des équipes européennes pour les prochaines dates FIFA « si dans les prochaines journées FIFA, on a la possibilité de jouer contre des équipes européennes, on est preneur. Mais je sais que ce n’est pas toujours facile d’avoir des adversaires de ce calibre. La coupe d’Afrique est très importante, mais on doit aussi préparer la coupe du monde 2022 », a annoncé

Aliou

Cissé