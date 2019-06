Neymar va bientôt parler d’après la presse catalane

Ayant fait part de son désir de retourner au Barça selon certains médias, Neymar devrait bientôt prendre la parole. Actuellement en vacances, il attend la fin de la Copa América du Brésil pour s’exprimer.

Neymar attend la fin de la Copa América



¡Buenos días! Esta es nuestra portada de hoy 🗞️☕ https://t.co/uoGlKKq6PO



— Diario SPORT (@sport) 26 juin 2019

Une semaine et demi maximum. C’est le temps qu’il faudra encore attendre pour en savoir plus sur l'avenir de Neymar d’après Sport. Le quotidien catalan annonce dans son édition du jour que le Brésilien va bientôt prendre la parole et que cette sortie médiatique ne tient compte que du parcours du Brésil en Copa América. En gros,Si élimination prématurée il y a, Neymar pourrait donc déclarer publiquement ce qu’il aurait dit aux dirigeants du PSG avant son départ en vacances : le n°10 ne veut pas jouer dans la Capitale la saison prochaine et souhaite par-dessus tout retourner en Catalogne.Empêtré dans une affaire de viol présumé et blessé lors de la préparation pour la Copa América, « Ney » ainsi que son entourage se sont faits très discrets depuis quelques jours et la rumeur d’une envie de revenir au Barça. Si l’on en croit la publication de Sport,, chose qui n’est pas gagné à la base après l’épisode de l’été 2017. Alors que l’arrivée de Neymar est encore loin d’être assurée, il y a désormais une date butoir qui risque de déclencher beaucoup de choses que ce soit positivement ou négativement pour les trois parties concernées. Surtout, même s’il annonce publiquement son envie de retrouver la bande à Lionel Messi, Neymar n’est pas encore un attaquant du Barça.A Josep Maria Bartomeu de trouver les bons arguments.