Neymar sorti d’affaire ?

Ismaila

Sarr

fait actuellement beaucoup parler de lui. En effet, le joueur rennais est sur les tablettes de plusieurs clubs anglais dont

Watford

et Crystal Palace. Ancien entraîneur du feu follet sénégalais, Christian

Gourcuff

s’est prononcé sur la progression de l’international Sénégalais.

« Il aurait davantage progressé avec moi (rire). J’avais contribué à sa venue à Renne, j’étais très content et persuader qu’il allait exploser. Même si son transfert était élevé, je savais que de toute manière Rennes allait retrouver ses repères avec lui », a déclaré Christian

Gourcuff

au micro de

Wiwsport

. En effet, sous l’impulsion du technicien français, Rennes avait mis sur la table de Metz 17 millions d’euros pour acquérir les services de l’international Sénégalais.

« Après, c’est beaucoup de frustration de ne pas avoir pu continuer avec lui pour le faire progresser et le valoriser. On peut dire qu’il a contribué à mon éviction, car malheureusement, avec sa blessure, le club a connu un passage un peu difficile. Bref, je ne pense pas que cela soit la cause principale, mais cela a été un regret de ne pas l’avoir en ces moments difficiles du club. En tout cas, c’est un garçon qui a incontestablement un avenir au plus haut niveau », a laissé entendre Christian

Gourcuff