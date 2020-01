Neymar (PSG) va organiser sa soirée d’anniversaire deux jours avant le match contre Nantes

Le Parisien a dévoilé mercredi soir des informations sur la soirée d’anniversaire de Neymar, qui se tiendra dimanche soir dans un club du XVIe arrondissement… à deux jours d’un match de Ligue 1 contre Nantes.

La date choisie par Neymar a surpris le vestiaire

Chaque année, et surtout depuis son arrivée au PSG en ce qui concerne le public français, c’est un événement qui fait parler : l’anniversaire de Neymar. Stars, état d’ébriété, spectacles, thème, tout est sujet à discussion. Et mercredi soir, Le Parisien a dévoilé quelques informations sur la soirée prévue par le Brésilien pour ses 28 ans (qu’il aura le 5 février) L’événement se tiendra dimanche soir, de façon « plus discrète que les années précédentes »., a été choisi par l’ancien du Barça pour accueillir ses invités. Le quotidien confirme les informations données par L’Equipe en expliquant que le thème sera le blanc, façon Eddie Barclay à Saint-Tropez.Le nombre de conviés devrait être réduit et la presse ne sera pas invitée à couvrir l’événement, histoire de la jouer un peu plus intimiste et de ne pas trop froisser la direction parisienne. Reste que cette soirée se déroulera à deux jours d’une rencontre de Ligue 1 contre Nantes, mardi (21h05). Ce qui aurait surpris le vestiaire parisien, toujours selon Le Parisien. Alors que le champion de France aura déjà joué contre Montpellier le samedi (1février, 17h30), Neymar sera forcément très scruté face aux Canaris. Il y a un an,- juste avant une semaine à trois rencontres bouclée par le huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Manchester United, avait en tout cas fait grincer des dents.