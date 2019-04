Neymar (PSG) répond aux critiques sur son jeu

"Quel est l'intérêt de vivre?"

INTERVIEW: Emmanuel Adebayor explains how racist abuse sparked his infamous Man City celebration & the night he almost took his own life https://t.co/iC9RnKMwY1 | @AdamCrafton_ https://t.co/cPOqgtyqE8 — MailOnline Sport (@MailSport) 25 avril 2019

L'attaquant qui évolue en Turquie à Basaksehir, 20 ans après avoir quitté le Togo pour lancer sa carrière professionnelle en Europe, a confié qu’il avait tout préparé pour mettre fin à ses jours en raison de la pression intense de ses proches, à l'époque où il a rejoint Metz.''J'avais 16 ans, confie-t-il. Tout ce que je voulais, c'était aider ma famille, mais ils m'ont mis énormément de pression. Je ne pouvais pas y faire face. Quand une famille est pauvre, tout le monde est pauvre et la solidarité est grande. Les gens peuvent prendre une balle pour vous. Mais quand on le fait, c'est comme si on devait à tout le monde. À Metz, je gagnais peut-être 3.4000 euros par mois. Ma famille a demandé une maison d’une valeur de 580.000 euros. Le club était fatigué de moi à cause de mon comportement. Je me souviens de m'être assis sur mon lit une nuit et d'avoir pensé ‘Qu'est-ce que je fais ici? Personne n'est content de moi, alors quel est l'intérêt de vivre?’ "'Il y avait une pharmacie sous mon appartement. J'ai acheté plein de paquets de comprimés. Ils ne voulaient pas me le vendre mais j'ai dit que c'était pour une organisation caritative au Togo. J'ai fait les préparatifs, j'ai bu toute l'eau. J'étais prêt à partir. Puis j'ai appelé mon meilleur ami à minuit. Il m'a dit de ne pas me précipiter, que j’avais des choses pour lesquelles vivre. 'Tu as le potentiel de changer l'Afrique.' Je pensais: 'Tu es un vendeur de rêves et je n'achète aucun rêve pour le moment.' Mais il m'a sorti de ce moment. Je pensais que Dieu devait rester pour quelque chose." Près de deux décennies plus tard, le joueur est sur le point de conclure une carrière qui l'a mené de Monaco au Real Madrid en passant par Arsenal et Manchester City notamment.