Neymar (PSG) privé d’entraînement collectif ?

Selon Esporte Interativo, Neymar ne s’entraînera plus avec ses coéquipiers avant que la question de son avenir ne soit réglée.



SOZINHO! Segundo apuração da repórter do Esporte Interativo, @isabelapagliari, Neymar não ficará mais junto ao elenco do PSG nos treinamentos até que seu futuro seja acertado. E aí, o que achou? pic.twitter.com/LWjsriN3Ma

— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) August 14, 2019

Partira, partira pas ? Et en cas de départ, où Neymar posera-t-il ses bagages ? Les questions autour de l’avenir du Brésilien ne trouvent toujours pas de réponses après plusieurs semaines de rumeurs. Le FC Barcelone a tenté d’avancer ses pions mardi, mais un accord entre le club catalan et le PSG semble encore loin. L’ancien du Barça, lui, a fait son retour à l’entraînement mercredi, au Camp des Loges, après avoir passé deux jours au Portugal. Mais à en croire les informations d’Esporte Interativo,. Une situation qui, si elle devait se confirmer, marginaliserait un peu plus le joueur de 27 ans, déjà pris à partie par des groupes de supporters dimanche soir, dans les tribunes du Parc des Princes.