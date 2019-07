Neymar (PSG) privé de sa prime d’éthique ?

Leonardo n’a pas souhaité s’étendre dans Le Parisien sur la possibilité de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, lié au PSG jusqu’en 2022. Mais le directeur sportif parisien n’a pas caché non plus l’importance de l’attaquant des Bleus pour le club de la Capitale.



Leonardo : «Je ne veux pas faire de promesse en l’air» https://t.co/hRxvwy4baK

— Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) 9 juillet 2019

Mbappé et ses états d’âme relégués au second plan

« C'est un joueur formidable. Oui, un joueur formidable… » C’est ainsi que Leonardo conclut la partie de son entretien au Parisien consacré à Kylian Mbappé. Comme si le directeur sportif du PSG adoubait pour de bon l’attaquant des Bleus comme le centre du projet des champions de France en titre, après avoir ouvert la porte au départ de Neymar . De là à envisager rapidement une prolongation de contrat, il y a un pas que Leonardo n’a pas souhaité franchir en l’état. « Il n'est pas question de savoir si c'est une priorité ou pas, a lancé le dirigeant brésilien. Mbappé est là, il est très important pour le club, il n'y a aucun débat là-dessus.Comme toujours. Il est charismatique, les gens l'aiment beaucoup. C'est important d'avoir dans l'effectif un joueur comme lui, jeune, souriant. » Mbappé était en effet au rendez-vous de la reprise de l’entraînement fixé ce lundi au Camp des Loges . Au contraire de Neymar, dont les envies de retour au FC Barcelone ont fait passer au second plan les états d’âme de l’ancien Monégasque lors des Trophées UNFP . Mais Leonardo n’est pas prêt à acter une prolongation pour convaincre le meilleur buteur parisien la saison passée (39 réalisations toutes compétitions confondues) de s’inscrire dans le projet parisien sur la durée. « Moi, je ne fais jamais de promesses. Pour deux raisons : la première est que je ne suis pas celui qui fait tout dans ce club ; la seconde, je ne veux pas faire de promesse en l'air, sans être certain de pouvoir les tenir.» Et aujourd’hui, Mbappé a encore trois ans de contrat avec le PSG.