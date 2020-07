Neymar (PSG) n’a pas encore abdiqué pour le Barça

Neymar aurait toujours comme espoir de rejoindre les rangs du FC Barcelone cet été.

On croyait Neymar définitivement concentré sur ses devoirs envers le PSG et soucieux de s’inscrire dans la durée avec les champions de France, il n’en est rien selon ce que rapporte El Mundo Deportivo. Le quotidien catalan a indiqué que la vedette brésilienne penserait encore et toujours à un come-back au FC Barcelone. Tout en étant conscient de la complexité que représente l’opération qui consiste à le ramener en Catalogne, l’international auriverde ne désespère pas et reste patient en attendant que la situation évolue. Et il aurait eu des signes positifs en ce sens dernièrement.

Leonard o serait ouvert à l’idée de vendre Neymar

Le Brésilien n’a plus que deux ans de contrat du côté de Paris. Les discussions en vue d’une prolongation n’avancent pas. Elles n’ont même jamais vraiment débuté. Pour la direction francilienne, l’enjeu est donc important. S’ils ne parviennent pas à cadenasser leur star, le mieux, pour les dirigeants, ça serait de la libérer rapidement pour éviter que sa valeur ne chute dans le futur. C’est à ce dilemme auquel est confronté Leonardo, le directeur sportif du club. Et il n’est pas dit que l’aspect sportif et image du club l’emportent dans la balance face aux considérations économiques. La saga Neymar serait donc bien partie pour être relancée.