PSG: Neymar s'est confié à Thomas Tuchel sur son avenir

Ce mercredi soir, Lille a officialisé l'arrivée de Benjamin André, qui évoluait jusque-là à Rennes. Le milieu de 28 ans a paraphé un contrat qui court jusqu'en 2023.

A Lille, André devra faire oublier Thiago Mendes



Pour la première fois de sa carrière, Benjamin André va disputer la Ligue des Champions. Ce ne sera pas avec Lyon, qui s'était pourtant positionné sur ce dossier, mais avec Lille , comme cela a été officialisé ce mercredi soir. Désireux de rejoindre le club nordiste, l'ancien Ajaccien s'est, durant un certain temps, heurté à la réticence de ses dirigeants, qui n'avaient pas spécialement prévu de lui accorder un bon de sortie. Les négociations ont néanmoins débouché sur une offre qui a dû convaincre Olivier Létang. Une offre dont le montant n'a pas filtré mais qui serait, d'après plusieurs sources, de l'ordre de huit millions d'euros.Benjamin André s'est engagé pour les quatre prochaines saisons, autrement dit jusqu'en 2023. Sa tâche consistera probablement à prendre la succession de Thiago Mendes (parti à Lyon), élément si important dans l'entrejeu lillois au cours de l'exercice écoulé, même si Christophe Galtier pourra également compter sur Xeka et Boubakary Soumaré pour faire la loi au milieu de terrain.Les Bretons perdent non seulement un joueur prépondérant dans le onze de départ de Julien Stéphan, mais aussi un leader de vestiaire. Il reste un mois et demi à la cellule de recrutement brétillienne pour lui trouver un successeur. A moins que ce dernier ne soit déjà présent dans l'effectif des Rouge et Noir (Jakob Johansson, Eduardo Camavinga ?).