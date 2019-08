Neymar (PSG) : Le Real Madrid offre 120 millions d’euros et Luka Modric

David Luiz figure dans les petits papiers d’Arsenal pour renforcer la défense centrale, d’après L’Equipe et la BBC. Le quotidien français explique même que l’international brésilien ne s’est pas entraîné ce mercredi dans l’optique de forcer son départ de Chelsea.

David Luiz is among options Arsenal working on for centre-back - delicate but not for 1st time (see 31/01/18) #AFC keen. Kieran Tierney remains a target, Eddie Nketiah still deciding but likely Leeds, Alex Iwobi will happen IF Everton make suitable offer #EFC #LUFC #CFC #CelticFC