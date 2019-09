Neymar (PSG) : Le Collectif Ultras Paris veut montrer « qu’il n’a plus le droit à l’erreur »

Le Collectif Ultras Paris a précisé sa position sur le retour de Neymar avec le PSG ce samedi contre Strasbourg (17h30), dans un court communiqué. Le principal groupe de supporters parisiens a appelé ses membres à « lui montrer que tout ceci ne peut rester sans conséquence ».



Pour les prochains épisodes d’agitation médiatique nous concernant, attention à ne pas vous fier à tout et n’importe quoi. Nous communiquons quand nous l’estimons nécessaire

— Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) September 13, 2019

Le CUP prône « l’indifférence » après samedi

Le Collectif Ultras Paris est enfin sorti de son silence. Discret sur le brûlant dossier Neymar , depuis les insultes et les banderoles du match contre Nîmes (3-0), le principal groupe de supporters du PSG a donné sa vision du cas du Brésilien. Il a ainsi publié un communiqué tard vendredi soir, à la veille du retour du joueur sous le maillot parisien, à l’occasion de la réception de Strasbourg en L1 (17h30). Un moment dont le CUP souhaite se servir pour faire passer un message à Neymar. «C’est pourquoi nous invitons tous les supporters parisiens qui se sont sentis heurtés à un moment ou à un autre à lui montrer aujourd’hui qu’il n’a plus le droit à l’erreur et que le chemin de la rédemption sera long… Très long. » Si le Collectif a démenti les informations de L’Equipe et de RMC Sport selon lesquelles la gestion de Neymar par les supporters était un sujet de tension entre eux et la direction du PSG , qui voudrait éviter les démonstrations hostiles, un coup de pression n’est visiblement pas écarté. Ce que le CUP justifie ainsi : « Neymar est un des plus grands talents de sa génération. Mais c’est loin d’être le point le plus important pour nous aujourd’hui.D’avoir mis en place une stratégie de communication désastreuse pour le quitter, et ce, pour rejoindre Barcelone, l’un de nos principaux rivaux européens, tout en laissant le soin à son entourage de s’exprimer à sa place… sauf lorsqu’il s’agit d’évoquer ses meilleurs souvenirs ! » Après le rendez-vous de samedi, les Ultras prônent « l’indifférence ». « Il est hors de question que nous pénalisions l’équipe pour un seul joueur. » Ce samedi, Neymar devrait recevoir un message. Reste à savoir comment il y réagira.