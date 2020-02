Neymar (PSG) attaque de nouveau le Barça en justice

Le FC Porto a été éliminé dès les 16es de finale de la Ligue Europa par Leverkusen. La Roma est passée comme Wolverhampton.

Traoré de retour à Barcelone

Porto recevait le Bayer Leverkusen en 16es de finale retour de Ligue Europa. Au match aller, les Dragons s'étaient inclinés 2-1. Ce match retour était donc l’occasion de se remettre en ordre de marche pour les Portugais. Mais les locaux se sont retrouvés démunis face à la bonne organisation des visiteurs. Ces derniers ouvraient d’ailleurs la marque dès la 10e minute. Alario trouvait le petit filet de Marchesin sur un ballon de Havertz. Havertz, passeur décisif pour Demirbay pour le 2-0, se muait en buteur par la suite.Porto chute lourdement et sort par la petite porte.Face à l'Espanyol, Wolverhampton a pu compter sur sa fusée Adama Traoré. L'ancien Barcelonais, de retour dans sa ville, a désormais marqué dans toutes les compétitions disputées par les Wolves cette saison. Avec six buts, le joueur formé à la Masia établit d'ailleurs un record personnel.. Les Wolves sont donc logiquement qualifiés pour la suite de la compétition, malgré le triplé de Calleri pour les Pericos.La Roma, qui l'avait emporté d'une courte tête à l'aller (1-0), a vu La Gantoise ouvrir le score à la Ghelamco Arena. Mais un but de Justin Kluivert a permis aux Lupi d'égaliser et accessoirement, de se qualifier pour les 8es de finale. Après son large succès 3-0 à Nicosie il y a une semaine, Bâle s'est imposé à la maison (1-0) et progresse sans encombres pour les 8es.