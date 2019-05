Neymar libéré par le PSG avant la fin de la saison ?

Rabah Majder

Abedi Pelé

Samuel Eto'o

Yaya Touré

On parle là d'une légende vivante du football algérien ! Il a remporté en 1987 la coupe des clubs champions avec le FC Porto. Il est alors désigné meilleur joueur africain de l’année par la CAF. Trois ans plus tard, c’est en capitaine qu’il guide l’Algérie, pays organisateur vers son premier et unique sacre continental. Ses buts et ses passes sont restés dans les annales.Le meneur de jeu des Black Stars a remporté une coupe d’Afrique des Nations en 1982 et est élu à trois reprises meilleur joueur africain de l’année par la CAF (1991, 1992 et 1993). Il a soulevé la Ligue des Champions 1993 avec l’Olympique de Marseille confirmant sa carrière de rêve. Il est le papa des deux frères Ayew : André et Jordan...L’attaquant passé par le FC Barcelone et l’Inter de Milan possède l’un des palmarès les plus impressionnants du football. Il a soulevé la Ligue des Champions à trois reprises (deux avec le Barça et un avec l’Inter). Quadruple ballon d’or africain (2003, 2004, 2005 et 2010), il a également gagné la coupe d’Afrique des Nations à deux reprises (2000 et 2002).L'Ivoirien a remporté le ballon d’or africain durant quatre années consécutives (de 2011 à 2014). Vainqueur en 2009 de la Ligue des Champions avec le Barça, il a aussi soulevé la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire, sous les houlettes de Hervé Renard. Il cherche maintenant à relancer sa carrière, lui qui n'a pas de club à l'heure actuelle.