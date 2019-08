Neymar : Le PSG parle avec Ivan Rakitic et Ousmane Dembélé

Sadio Mane is electric ⚡️ How do you stop this? 😂pic.twitter.com/D0LwH4RvZV — Goal (@goal) 28 août 2019

Le vainqueur de la Ligue des Champions est explosif dans son jeu et il l'est aussi lors de l’entraînement. Le fils de Bambali s'est illustré à l'entrainement en marquant un joli but qui a fait le tour des réseaux sociaux. Il passe devant Gini Wijnaldum avec aisance avant de dépouiller Joel Matip et marquer. Sadio Mané a marqué un but en 3 matches de Premier League cette saison, c'était contre son ancienne équipe, Southampton.